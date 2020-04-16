Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 16 апреля 2020: диагноз подтвердился у 44 человек

16 апреля в Тульской области подтвердилось 44 новых случая заболевания COVID. 14 из них – это подтверждения ранее взятых тестов, пришедшие в область. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии за прошедшие сутки подтвердила 30 случаев.

Заболели жители Тулы, Алексина, Донского, Ефремова, Заокского, Щекинского, Белевского, Каменского, Веневского, Кимовского и Киреевского районов.

Из них 10 человек работают в Москве, еще 7 прибыли в Тульскую область из столицы, остальные контактировали с заразившимися. Всех заболевших своевременно изолировали.

Таким образом, всего в Тульской области 174 заболевших. Также 24 человека выздоровели.