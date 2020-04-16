Компенсация за школьное питание в Тульской области: кто может рассчитывать и как получить

Тульские школьники продолжают учиться дома из-за распространения коронавируса. А это значит, что бесплатные обеды, которые полагались детям из семей, отнесенным к льготным категориям, оказались не востребованы.

В период дистанционного обучения в Тульской области предусмотрена компенсация за питание ребят, которые бесплатно ели в школе.

На портале gosuslugi71.ru стартовал прием заявлений на оформление компенсации.

Чтобы получить услугу, родителю (законному представителю) необходимо авторизоваться на портале госуслуг, перейти на страницу услуги «Компенсация на питание детей, обучающихся в образовательных организациях» и заполнить заявление.

Выплата будет производиться ежемесячно:

- по заявлениям, поступившим до 20 числа включительно - в течение месяца подачи заявления;

- по заявлениям, поступившим после 20 числа - в следующем месяце.