2020-04-16T10:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульское отделение Сбербанка выдало первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме

Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, находящихся в сложных условиях в связи с распространением коронавируса COVID-19
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Тульское отделение Сбербанка выдало первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограммеТульское отделение Сбербанка выдало первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме
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Предприниматель, желающий воспользоваться программой, должен обратиться в банк, зарплатным клиентом которого он является.

Для клиентов Сбербанка такие кредиты предлагаются как предодобренные и оформляются онлайн.

Тульское отделение Сбербанка выдало первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Такие кредиты предназначены для компаний в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (отдельный перечень отраслей, утвержденных Правительством).

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- В сложившихся условиях одна из важнейших задач - поддержка предпринимателей. Малый и микробизнес являются наиболее узязвимыми категориями бизнеса, и крайне важно сейчас помочь компаниям сохранить выплаты зарплаты и занятость населения.

Первым предприятием на территории региона, получившим поддержку в рамках данной программы, стала компания ООО «Трансуниверсал», которая занимается перевозками.

Благодаря активному использованию зарплатного проекта в Сбербанке, ООО «Трансуниверсал» смогли первыми в Тульском отделении №8604 получить льготный кредит на заработную плату под 0%. После заведения заявки в СББОЛ, с организацией были подписаны документы и осуществлена выдача денежных средств.

Кредит является целевым и выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. Сумма выплаты рассчитывается исходя из численности сотрудников, умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на шесть (число месяцев — максимальный срок пользования лимитом). При этом банк контролирует, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия. На протяжении действия кредитного договора заёмщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Ставка по кредиту составляет 0,0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

В Сбербанке такой кредит могут получить зарплатные клиенты – компании, чьи сотрудники получают в банке заработную плату. Предложение доступно клиентам в личном кабинете СББОЛ в разделе «Кредиты».

За дополнительной консультацией можно обратиться по телефону 8 800 200-8-200 или к персональному менеджеру Сбербанка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тульское отделение Сбербанка выдало первый кредит на зарплату под 0% годовых по госпрограмме
Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, находящихся в сложных условиях в связи с распространением коронавируса COVID-19
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