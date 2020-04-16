Всех прибывающих в Тульскую область обяжут самоизолироваться

Тульская область - одна из немногих регионов, где не действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Находиться дома в обязательном порядке должны лишь пожилые люди старше 65 лет.

С 17 апреля самоизолироваться должны и все приезжающие в Тульскую область. Это касается как жителей, так и гостей региона. Соответствующие дополнения в Указ по мерам борьбы с коронавирусом внес губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Самоизоляцию необходимо соблюдать в течение 14 дней по месту постоянного (временного) пребывания. Но прежде сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8-800-200-71-02.

В случае ухудшения состояния здоровья прибывший должен незамедлительно вызвать врача на дом.

Все эти требования могут не соблюдать люди, следующие транзитом через Тульскую область и прибывающих в служебные командировки.