2020-04-15T19:01:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 апреля 2020: 64 жителя региона лечатся дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 апреля 2020
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В Тульской области 64 жителя лечатся домаВ Тульской области 64 жителя лечатся домаФото: Алексей ФОКИН
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За прошедшие сутки подтвердилось 45 новых случаев коронавируса. А всего в регионе 130 заболевших.

В стационарах находятся 46 человек. Еще 64 жителя региона с лёгкой формой болезни лечатся на дому (это пациенты с подтвержденной COVID и подозрением на инфекцию). Полностью выздоровели и выписались из больниц 19 человек.

В палатно-боксированном корпусе Тульской детской областной клинической больницы сейчас находятся 18 человек. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, один находится на кислородной поддержке, 15 в состоянии средней степени тяжести. У 5 подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

В ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» находятся 76 пациентов с коронавирусом, 19 из них находятся на кислородной поддержке, 4 – на ИВЛ. Состояние большинства из них – удовлетворительное и средней тяжести.

Два пациента – 79-летний житель Куркинского района и 79-летняя тулячка – в тяжелом состоянии. Оба имеют ряд сопутствующих заболеваний. Также на ИВЛ - двое молодых мужчин в состоянии средней степени тяжести, до поступления в больницу они лечились самостоятельно на дому без обращения к медикам. У одного из них в анамнезе — оперированный порок сердца. Лечение всех тяжелых пациентов согласовано с федеральным дистанционным консультативным центром на базе Сеченовского университета.

Из горбольницы №11 8 пациентов уже выписаны после получения двух отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.

В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. ВаныкинаТульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина находятся 13 детей и 6 родителей с подозрением на коронавирус. Инфекция подтверждена у 7 детей и 3 родителей.

Сейчас на лечении в Новомосковской городской клинической больнице 30 пациентов, у 11 диагноз подтвержден, у 19 анализ находится в работе, 4 пациента выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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