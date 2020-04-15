Как снизить до минимума потери во время банкротства предприятия или частного лица

Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященную теме банкротства. В качестве нашего эксперта - известный тульский юрист, арбитражный управляющий, руководитель компании «Крючков и партнеры» Александр Крючков.

Наш эксперт - известный тульский юрист, арбитражный управляющий, руководитель компании «Крючков и партнеры» Александр Крючков.

- Александр Николаевич, сейчас многие предприятия не могут платить по своим обязательствам. Когда наступает рубеж, когда предприятие становится банкротом?

- Во-первых, есть специальный электронный федеральный портал, на котором размещают объявления те лица, которые планируют подать заявления о банкротстве. Это либо кредиторы, либо сам должник. Поэтому, если кто-то намерен подать на банкротство нашего предприятия, то на этом ресурсе можно отследить по объявлениям. Законом дается еще 2 недели с момента публикации объявления до подачи в суд по банкротству. В течение этих двух недель можно предпринять меры, чтобы предотвратить негативное развитие событий.

Во-вторых, нужно внимательно смотреть за данными на сайте арбитражного суда по месту регистрации должника, где могут рассматриваться претензии к предприятию. Потому что, если у предприятия есть задолженность свыше 300 тыс. рублей в течение более 2 месяцев, то кредиторы могут получить судебное решение и разместить заявление о намерении обанкротить предприятие.

Получается, что по внешним признакам рубеж банкротства можно отследить по публикациям на федеральном ресурсе и на сайте арбитражного суда. По внутренним признакам рубеж банкротства выявляется по сверке взаимных требований и данных бухгалтерского учета.

- Триста тысяч рублей задолженности - это перед одним кредитором или в сумме перед всеми кредиторами предприятия?

- По закону 300 000 рублей считаются по совокупности задолженностей, но на практике крайне редко кредиторы объединяются и предъявляют совместный иск. Чаще встречается ситуация: один кредитор, один долг, один иск.

Что касается определения наступления банкротства по внешним признакам, то закон ясно их описывает, они формализованы очень хорошо.

Сложнее установить внутренние признаки, определенные ст. 9 ФЗ N 127 «О банкротстве» как «недостаточность имущества». Для выявления недостаточности имущества для покрытия долговых обязательств предприятия необходимо детально рассмотреть баланс, активы и пассивы предприятия. Может ли предприятие удовлетворить свои обязательства перед кредиторами за счет своих активов и, если может, то за какой срок.

Оценка внутренних признаков банкротства более сложна, потому что многое зависит от подтверждающих документов и от организации бухучета. Если учет достоверный и ведется правильно, то момент наступления внутренних признаков банкротства мы легко увидим. Если у предприятия непрозрачный и запутанный учет, то и руководство предприятия само не знает состояние дел: есть у них признаки банкротства или нет.

По данным бухучета мы сравниваем обязательства и активы, и, если мы видим, что предприятие не может, например, в течение 3 месяцев за счет своих активов закрыть все свои долги, то по закону руководитель предприятия обязан принять меры.

Мы говорим о сроках погашения задолженности и вот почему. Есть разные ситуации перехода к банкротству: заявление в суд о банкротстве может подать кредитор, а может руководитель предприятия - потенциального банкрота.

- Вы назвали внешние и внутренние признаки наступления банкротства предприятия. Если наступает банкротство индивидуального предпринимателя или физлица, критерии другие?

- По физическим лицам и ИП процедуры и критерии похожи. Заявление о признании банкротом может подавать как сам человек, так и его кредитор. Только по физическим лицам и ИП порог задолженности не 300 тысяч, а 500 тысяч рублей.

Аналогично по физическим лицам и предпринимателям, внешний признак наступления банкротства – наличие задолженности от 500 тыс. рублей более 2 месяцев. То есть, например, банк может подать на банкротство такого должника.

Внутренним признаком банкротства физлиц и ИП также является недостаточность имущества. В случае с индивидуальным предпринимателем или с физлицом – это их личное имущество.

Ст. 9 ФЗ №127 распространяется как на предприятия, так и на физических лиц и ИП, обязывает их самостоятельно подавать заявление в суд о своем банкротстве при наступлении внешних и внутренних признаков. Если я знаю, что у меня есть долги, с которыми я не могу рассчитаться в течение 3-х месяцев даже с учетом своего личного имущества, я обязан сам на себя подать заявление.

- Как в текущей ситуации карантина подается такое заявление в арбитражный суд?

- Суды и сейчас на прием документов работают. Можно отправить заявление в суд Почтой России письмом с описью и уведомлением о доставке. Это будет документальным подтверждением добросовестного исполнения обязанности по ФЗ №127. Можно направить заявление онлайн. Моментом подачи заявления будет или дата отправки электронного письма, или почтовая квитанция. Не важно, когда суд рассмотрит, важно, что должник свою обязанность исполнил в срок.

- Получается, если у предприятия есть задолженность одному или нескольким кредиторам 300 тысяч рублей, и оно не может уплатить этот долг в течение 3-х месяцев, и активы предприятия также не покрывают этого долга, то руководитель предприятия обязан направить заявление о признании банкротом в суд?

- Да. Но, перед подачей заявления, руководитель должен разместить объявление о намерении начать процедуру банкротства на специализированном федеральном портале. Объявление о намерении начать процедуру банкротства защищает других участников рынка, которые понимают, что это предприятие не очень надежный партнер и заключать с ним сделки не стоит.

- Что будет, если должностное лицо или частное лицо не подаст вовремя объявление и заявление в суд?

- В случае возбуждения производства о банкротстве по инициативе кредиторов будет подаваться заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность – ответственность директора и/или учредителей по долгам предприятия их личным имуществом, в случаях, когда активов предприятия недостаточно для покрытия долгов.

Если руководитель сам вовремя не подал заявление в суд, это гарантирует привлечение руководителя к субсидиарной ответственности. Также могут быть привлечены лица, контролирующие бизнес, учредители.

В тематике банкротства есть ответственность уголовная. Это 195 и 196 статьи УК. В частности, ст. 196 выявляет признаки преднамеренного банкротства.

А есть ответственность имущественная, субсидиарная, определенная Гражданским кодексом, ст. 399. Это обязанность лиц, контролирующих бизнес, погасить долг предприятия в случае недостаточности его имущества.

В судебном производстве о признании банкротом привлекать руководителя к ответственности будут по ст. 61.12 ФЗ №127 за неподачу или несвоевременную подачу заявления в суд. Своевременной считается подача в течение месяца с момента выявления внешних и внутренних признаком банкротства. Различают также субсидиарную ответственность и убыток, который нанес руководитель своими действиями или бездействием. Но это зависит от того, как проходит дело в суде.

- Если руководитель предприятия вовремя не подаст объявление о намерении обанкротить предприятия и заявление в суд, то он попадает под субсидиарную ответственность и должен будет закрывать долги своим имуществом. Вы рассказывали про случай, когда несколько директоров одного предприятия были привлечены к такой ответственности…

- Это пример того, как на предприятии возникли признаки банкротства, а руководители несколько лет не подавали заявление в суд. Субсидиарная ответственность наступает с момента появления признаков недостаточности имущества.

Недостаточность имущества возникла в 2017 году, судебное производство было возбуждено в 2019 году. За этот период на предприятии сменились три директора, у каждого была обязанность по закону подать заявление. Ни один не подал. Позднее все они солидарно были привлечены судом и отвечали своим личным имуществом.

- Правильная подготовка к банкротству может спасти как от субсидиарной ответственности, так и от уголовной, потому что руководителю предприятия, предпринимателю или физлицу может быть также предъявлено, что он банкротит себя преднамеренно, так?

- Да, исследуется вопрос преднамеренности банкротства и, в совокупности, оценивается все действия того, кто проходит процедуру банкротства.

Например, у предприятия был установлен долг перед налоговой инспекцией и вместо того, чтобы предпринимать меры для погашения этого долга, директор берет и в натуре, то есть, имуществом, выдает действительную стоимость доли учредителю. Сделка была признана недействительной.

Эти действия директора и учредителя свидетельствовали о том, что были предприняты меры, чтобы вывести имущество из предприятия. Сотрудники были одномоментно переведены на работу в другое предприятие. То есть директор и учредитель вывели в другое предприятие весь имущественный комплекс и коллектив, как только узнали, что у них долг. Они считали, что придумали хорошую схему, вывели имущество и коллектив, обанкротят предприятие и не нужно будет платить по долгам.

Здесь все действия имеют признаки умысла. Сделку суд признал недействительной, директор был привлечен по ст. 196 УК о преднамеренном банкротстве.

- Иногда процесс банкротства инициируется не для того, чтобы закрыть предприятие и списать его долги, а чтобы сохранить предприятие, отсрочить выплаты…

- Поясняю. Процедура банкротства законодателем создавалась для восстановления платежеспособности должников. Поэтому в процессе банкротства есть такие процедуры как финансовое оздоровление и внешнее управление, цель которых восстановить платежеспособность.

По закону у должника есть обязанность, когда он видит, что у него появились признаки банкротства, в течение месяца подать заявление в суд. Он это заявление подает. Но, предположим, есть рабочие планы, бизнес-проекты, которые говорят о том, что, если будут моратории на выплаты долгов, то будет возможность платежеспособность восстановить и рассчитаться позднее.

Например, с/х предприятие. У него наступили признаки банкротства, но руководитель понимает, что, когда он соберет урожай, у него будут средства, чтобы погасить долги.

Что в таком случае происходит? Сначала вводится процедура наблюдения. Предприятие работает. Это примерно 6 месяцев. Если в этот период возникает возможность восстановить платежеспособность, то принимаются все меры к этому.

Арбитражный управляющий, который ведет процесс банкротства, делает финансовый анализ и говорит, что платежеспособность восстановить можно. Кредиторы собираются и принимают решение ввести финансовое оздоровление, разрабатывают такой план. Кредиторам же нужен возврат долга, а не списание.

Пока идет процедура банкротства, даже в момент, когда процедура наблюдения началась, уже вследствие процедуры наблюдения вводится мораторий на выплату реестровых платежей. На время моратория ряд платежей замораживаются. Исполнительные производства, начатые до банкротства, прекращаются. У предприятия остаются только посильные текущие платежи.

Например, предприятие взяло кредит 15 млн рублей. Подходит срок погашения, сейчас суммы нет, но по сезонности бизнеса осенью у предприятия будет большая сумма. Но признаки банкротства наступили. И есть какой-то долг, уже «отсуженный» другим кредитором, например, в 350 тысяч рублей. Подача заявление на банкротство неизбежно, но шанс сохранить предприятие и рассчитаться по долгам в процессе оздоровления есть. При прохождении финанализа директор предъявляет доказательства – контракты, по которым осенью он сможет погасить и кредит, и отсуженный долг.

Есть варианты урегулирования в таком случае, например, мировое соглашение. Но законодатель дает возможность отсрочить платежи и сохранить предприятие, если тому есть основания.

У нас были прецеденты утверждения собранием кредиторов плана финансового оздоровления, он начинал исполнятся, график платежей был выстроен удобно для должника, чтобы можно было не только расплачиваться по долгам, но и продолжать хозяйственную деятельность. И предприятия восстанавливали свою платежеспособность после начала процедуры банкротства.

- Подведем итоги.

1) Если предприятие, предприниматель или физлицо видит, что не может покрыть свои долги за счет активов в течение 3-х месяцев, нельзя тянуть время, а нужно в течение месяца с появления признаков подавать заявление в суд и начинать процедуру банкротства.

2) Банкротство не всегда означает уничтожение предприятия, оно может использоваться и для сохранения предприятия и рассрочки платежей.

3) Банкротство – сложная юридическая процедура, которая должна быть выполнена правильно. Ее исход зависит от подготовки и сопровождения. Чтобы получить наилучший результат, правильнее обратиться к специалистам.

- К юристам какой специализации надо обращаться?

- Есть организации, которые специализируются именно в области проведения банкротства. Лучше обратиться к ним. Они по решению судов уже проводили процедуры банкротств, были арбитражными управляющими, знают практику и имеют опыт.

Практика арбитражного управления специфична, поэтому даже на этапе подготовки заявления в суд о банкротстве лучше обращаться не просто к юристу по хозяйственному праву, а к юристу с практикой арбитражного управления.

В постановлении Правительства РФ от 25 июля 2003 г. №367 прописаны правила поведения арбитражного управляющим финансового анализа, но эти правила давние и они рамочные. Успех в суде сильно зависит от опыта арбитражного управляющего в области финансового анализа и подбора доказательств. Обычный бухгалтер или аудитор, который не знает специфики, не сможет сделать качественный финансовый анализ.

Аудитор проверяет достоверность-недостоверность бухгалтерской отчетности. Специалисты, которые работают на предприятии, хорошо разбираются в особенностях отрасли. Ни аудиторы, ни отраслевые специалисты не знают, как методологически правильно работать с доказательствами для суда.

Финанализ по требованию законодательства состоит из 2-х частей. Правила, утвержденные постановлением №367, устанавливают коэффициенты и методику их расчета, но коэффициенты не помогают собрать доказательства. Доказательства – договора, документы об оценке и другие документы, которые нужно грамотно подобрать и представить.

А если мы говорим о финансовом оздоровлении, важно представить доказательства потенциала через анализ рынка, отрасли, что предполагает способы сбора информации, которые не используются в регулярном бухучете.Поэтому, чтобы подготовить не только заявление, но и качественный финанализ к этому заявлению, либо план финансового оздоровления, лучше обращаться к юристу с значительным практическим опытом арбитражного управления.

- Александр Николаевич, как давно вы занимаетесь арбитражным управлением?

- Я занимаюсь арбитражным управлением 10 лет.

Цикл бесед с Александром Крючковым будет продолжен. В следующий раз обсудим процесс процедуры банкротства, ответим на вопрос о том, что ожидает человека (физическое лицо, предпринимателя, директора, учредителя) после банкротства, какие есть ограничения, что можно, а что нельзя делать.

После беседы с Александром Николаевичем стало очевидно, что в процедуре банкротства важно все делать вовремя и не упустить сроки.

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