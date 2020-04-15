Взыскание пени за коммуналку с туляков приостановили

В Тульской области приостановлено взыскание пени за коммунальные услуги до 1 января 2021 года. Также газ, электричество, тепло и воду не отключат за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.

Туляки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и не имеющие возможность дистанционно оплатить услуги ЖКХ, для согласования отсрочки оплаты и её условий могут обратиться в свою УК или ресурсоснабжающую организацию.

Однако с 1 января 2021 года пени на накопленную задолженность начислят в полном объеме.

Тем не менее, туляков призывают и сейчас не игнорировать оплату коммунальных услуг. От поступления платежей зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают свою работу в условиях повышенной готовности.

Сейчас оплатить коммуналку, не выходя из дома, можно с помощью онлайн-сервисов. Информацию о таких услугах можно получить по номерам телефонов, указанных на квитанциях.