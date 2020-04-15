2020-04-15T17:17:28+03:00
Общество

В преддверии Пасхи более 500 жителей Тульской области получат праздничные продуктовые наборы

Благотворительная акция стартовала 14 апреля
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В преддверии Пасхи более 500 жителей Тульской области получат праздничные продуктовые наборыВ преддверии Пасхи более 500 жителей Тульской области получат праздничные продуктовые наборыФото: материалы пресс-служб
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Она проводится на территории избирательного округа депутата Тульской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина.

В рамках акции волонтерами «Единой России» с 14 апреля проводится раздача более 500 продуктовых наборов, в составе которых: праздничный кулич, сливочное масло, творог и яйца.

Это еще один формат поддержки социально незащищенных категорий граждан в условиях пандемии Фото: материалы пресс-служб

Это еще один формат поддержки социально незащищенных категорий граждан в условиях пандемииФото: материалы пресс-служб

Кроме этого, вручается свежий выпуск газеты «Тульский областной вестник «Единая Россия» и открытка с поздравлением:

"Пусть великий православный праздник принесет в ваш дом радость, а неугасающая вера в добро и справедливость придаст силы, подарит надежду и наполнит сердце любовью. Пусть свет праздничного дня согреет душу и вдохновит на благие дела!"

В составе наборов: праздничный кулич, сливочное масло, творог и яйца Фото: материалы пресс-служб

В составе наборов: праздничный кулич, сливочное масло, творог и яйцаФото: материалы пресс-служб

Продуктовые наборы получают одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида и пенсионеры со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Кроме этого, подарки вручаются врачам и медперсоналу двух районных больниц, проводящим лечение больных с коронавирусной инфекцией.

– Это еще один формат поддержки социально незащищенных категорий граждан в условиях пандемии, – отметил Николай Воробьев. – Мы надеемся, что в преддверии большого праздника эта гуманитарная помощь доставит людям радость и будет полезна.

Кстати, партнером акции выступило ООО «Агрофармтрест», которое предоставило сливочное масло для продуктовых наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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