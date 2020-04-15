В преддверии Пасхи более 500 жителей Тульской области получат праздничные продуктовые наборы

Она проводится на территории избирательного округа депутата Тульской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина.

В рамках акции волонтерами «Единой России» с 14 апреля проводится раздача более 500 продуктовых наборов, в составе которых: праздничный кулич, сливочное масло, творог и яйца.

Это еще один формат поддержки социально незащищенных категорий граждан в условиях пандемииФото: материалы пресс-служб

Кроме этого, вручается свежий выпуск газеты «Тульский областной вестник «Единая Россия» и открытка с поздравлением:

"Пусть великий православный праздник принесет в ваш дом радость, а неугасающая вера в добро и справедливость придаст силы, подарит надежду и наполнит сердце любовью. Пусть свет праздничного дня согреет душу и вдохновит на благие дела!"

В составе наборов: праздничный кулич, сливочное масло, творог и яйцаФото: материалы пресс-служб

Продуктовые наборы получают одинокие родители, воспитывающие ребенка-инвалида и пенсионеры со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. Кроме этого, подарки вручаются врачам и медперсоналу двух районных больниц, проводящим лечение больных с коронавирусной инфекцией.

– Это еще один формат поддержки социально незащищенных категорий граждан в условиях пандемии, – отметил Николай Воробьев. – Мы надеемся, что в преддверии большого праздника эта гуманитарная помощь доставит людям радость и будет полезна.

Кстати, партнером акции выступило ООО «Агрофармтрест», которое предоставило сливочное масло для продуктовых наборов.