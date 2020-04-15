В Тульской области запретили работу строительных магазинов и садовых центров

Глава региона Алексей Дюмин ужесточил меры по борьбе с коронавирусом в Тульской области. До 19 апреля закрылись строительные магазины. А тулякам запрещено посещать плодопитомники, торговые точки с семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества. Также запрещена продажа такой продукции.

Теперь не могут работать и организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дистанционную торговлю и доставку непродовольственных товаров, в том числе через пункты самовывоза.

Однако доставлять продукты питания и товары первой необходимости тулякам не перестанут.

Кроме того, дополнен перечень сотрудников, достигших 65 лет, которые могут не соблюдать режим самоизоляции. Это работники учреждений социальной защиты, социального обслуживания, центров занятости населения и предприятий ЖКХ. Но для этого необходимо их письменное согласие.

Ранее освобождались от режима самоизоляции руководители предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, медработники.