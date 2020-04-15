2020-04-15T18:07:27+03:00
Общество

Новый рейтинг управляющих компаний Тульской области: в красную зону попали 26 УК

Всего в рейтинге 182 организации
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Новый рейтинг управляющих компаний Тульской области: в красную зону попали 26 УКНовый рейтинг управляющих компаний Тульской области: в красную зону попали 26 УКФото: материалы пресс-служб
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15 апреля был представлен первый в 2020 году рейтинг управляющих компаний региона. В него вошли 182 УК.

Традиционно все управляющие компании поделены на 3 зоны – «зеленую», «желтую» и «красную». В «зеленой» зоне представлена 51 компания, в «желтой» – 105 компаний, в «красной» – 26 компаний.

Рейтинг УК

Рейтинг УК

В рейтинг не вошли УК, начавшие управлять многоквартирными домами до 1 января 2020 года. При публикации рейтинга увеличили проходной барьер в зеленую зону с 50 до 55 баллов, а в желтую – с 25 до 35 баллов.

Связано это с применением новых критериев, таких как работа в Единой диспетчерской службе ГЖИ и использование информационных систем при проведении общих собраний собственников помещений МКД в форме заочного голосования. По этим критериям управляющая организация может получить дополнительно до 15 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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