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Отмена шествия "Бессмертного полка" в Тульской области 9 мая 2020: почему отменяют и перенесут ли

Туляков призывают 9 мая с портретом или фотографией своего Героя выйти на балкон
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В Тульской области «Бессмертный полк» остается дома 9 маяВ Тульской области «Бессмертный полк» остается дома 9 маяФото: Алексей ФОКИН
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9 мая 2020 года отменено традиционное парадное шествие гражданской инициативы «Бессмертный полк». Это связано с эпидобстановкой в регионе.

Тем не менее, туляков призывают выразить благодарность Ветеранам Великой Отечественной войны и вспомнить о Героях наших семей.

- Прошу вас 9 Мая 2020 года в 11:00 с портретом или фотографией своего Героя выйти на балкон или подойти к окну и спеть песню символ 9 мая «День Победы», - обратилась к жителям региона координатор МИПОД «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елена Гребнева.

Туляков также просят 9 мая свое изображение в соцсетях заменить на фотографию своего героя. Если фотография не сохранилась, то за помощью предлагают обратиться на сайт гражданской инициативы.

Впрочем, не исключено, что шествие перенесут на другую дату: его не отменяли на весь год. Но о конкретном числе пока не идет речи. Организаторы ждут улучшения эпидобстановки, отмечая, что впереди много достойных дат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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