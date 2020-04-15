2020-04-15T16:08:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Освящение куличей на территории храмов в Тульской области отменят из-за коронавируса

Туляки смогут освятить куличи и пасхи в домашних условиях
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Туляки смогут освятить куличи и творожные пасхи в домашних условияхТуляки смогут освятить куличи и творожные пасхи в домашних условияхФото: Игорь КОПЫТОВ
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Верующие отметят Пасху 19 апреля. Однако коронавирус внес свои коррективы в проведение главного христианского праздника Воскресение Христово в Тульской области.

Согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона Александра Ломовцева, недопустимо освящать куличи, яйца и творожные пасхи в помещениях и на территории храмов.

В Тульской Епархии пояснили, что освящение можно проводить дома. Для этого нужно перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав".

Затем окропить пищу святой водой, если она есть, или трижды перекрестить ее, со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Кроме того, с 15 апреля по 30 апреля службы в тульских храмах будут проходить без прихожан.

Крестный ход пасхальной службы в этом году также принято решение провести только с участием священно- и церковно-служителей.

Туляки смогут увидеть трансляцию пасхального богослужения из Успенского собора по телевидению.

- То, что мы сегодня видим в жизни всего содружества наций человеческого рода на лице земли — вирусная пандемия обязывает нас к тому, чтобы понять, что искушать Бога или здоровье своих ближних, мы не имеем никакого права!, - отметил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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