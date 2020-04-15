Главными героями станут красивые и вкусные блюда праздничного пасхального стола. Самое важное условие здесь - взять только свежие и качественные тульские продукты! Например, творог, сметана, масло от Одоевского маслозавода сделает вашу пасху незабываемой, нежной и вкусной.

Куличи также получатся славные, будут просто таять во рту. Именно от молочных продуктов (а еще – от качества муки) и зависит, в основном, успех кулича - главного блюда на пасхальном столе. Масло «отвечает» в куличе за аромат и текстуру.

Хороший жирный творог не только придает куличу правильную структуру, но и делает его сочным, скорее близким к кексу, чем к хлебу. Сметана позволяет правильно вымесить тесто, сделать его более однородным – она связывает все ингредиенты воедино. Такой кулич не залежится и на день: его съедят сразу и с большим удовольствием.

Пасха - праздник Светлый

Ну, а тем, кто не любит калорийные угощения, следует обратить внимание на белевские кондитерские изделия от "Белевской пастильной мануфактуры". Исконно тульское лакомство (пастила и зефир) поможет хозяйкам удивить своих близких вкусным и разнообразным праздничным столом.

Белевская пастила создается исключительно вручную из сочных антоновских яблок по неизменной уникальной технологии. По сей день мастера готовят пастилу в русской печи: нежнейшее яблочное пюре, яичные белки и цельные ягоды, орешки или корица, - только натуральные ингредиенты и проверенный временем рецепт создают подлинный вкус пастилы. Изысканная сладость для утонченных особ - белевский зефир - порадует даже самого большого сладкоежку.

Такого же мнения придерживаются и наши эксперты: глава муниципального образования город Тула Ольга Анатольевна Слюсарева, главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Наталья Сергеевна Руднева.

Ольга Анатольевна Слюсарева:

Мэр Тулы Ольга Слюсарева

– В нашей семье Пасха – это семейный праздник. Вместе с детьми (у Ольги Анатольевны четверо сыновей – ред.) мы занимаемся покраской яиц. Раньше мы делали это с помощью лука и даже свеклы. Сейчас появилось много красивых украшений и красок, разноцветных наклеек и расписных подставок. Вот где можно проявить фантазию! Мальчики с удовольствием придумывают различные узоры и рисунки. Творожную пасху готовим сами, украшаем фруктами. Если есть время, обязательно печем домашний кулич. В нашей семье его делают вот по такому рецепту.

НАДО:

300 г творога

150 г муки (можно взять кукурузной)

20 г овсяных отрубей

4 яйца

150 г натурального йогурта

2 ч. л. разрыхлителя

1 стакан сахара

ванилин, цукаты, изюм, орешки (все, что у вас есть), иначе будет просто кекс.

ГОТОВИМ:

1. Белки отделить от желтков и взбить в тугую пену.

2. Смешать творог, йогурт, желтки, муку, отруби, разрыхлитель, сахар, изюм, орешки и цукаты.

3. Ввести аккуратно белки. Заполнить форму на 2/3, выпекать 30-40 минут при температуре 200 градусов.

4. Для глазури взбить белок с 1 столовой ложкой сахарной пудры. Украшаем фруктами.

Наталья Сергеевна отдает предпочтение более диетическим продуктам, поэтому выбор белевских сладостей для праздничного стола поддерживает. Ну а если готовить кулич, то рецепт должен быть особенным.

Рецепт ПП кулича от Натальи Сергеевны Рудневой:

Главный врач ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Наталья Руднева

НАДО:

1,5 кг овсяной муки. В ней больше полезных витаминов и минералов

11 г сухих дрожжей

6 яиц. Использовать мы будем только белки, поэтому нужно аккуратно их отделить

100 г меда

20 г сливочного масла. Им нужно будет смазать формы для выпекания

300 г яблочного пюре

Немного ванили для приятного аромата.

ГОТОВИМ:

1. Сначала нужно растворить дрожжи. Для этого нам понадобится 500 г теплой воды. Туда же добавляем 500 г муки и перемешиваем. Ставим в теплое место и накрываем полотенцем. За 30 минут опара увеличится в два раза.

2. Белки сбить в крепкую пену с щепоткой соли.

3. Затем добавляем в опару яблочное пюре, мед и немного ванили. Добавляем белок и перемешиваем. Теперь вам нужно постепенно добавлять муку и месить тесто, пока оно не перестанет прилипать. Ставим в теплое место примерно на 1 час.

4. Следующий этап — это добавление изюма, и снова оставляем тесто, чтобы оно поднялось.

5. Формы смазываем маслом и заполняем тестом на треть. Накрываем пленкой и оставляем, чтобы тесто поднялось.

6. В духовку, разогретую до 100 градусов, отправляем ПП куличи и готовим 10 минут, после чего увеличиваем температуру до 180. Как только куличи поднимутся и зарумянятся как следует, нужно достать их и дождаться, пока они остынут. Вам осталось только достать их из формы и украсить, можно половинками зефира!

Дорогие жители Тульской области!

Уважаемые священнослужители!

Поздравляю вас с Пасхой!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Этот светлый христианский праздник символизирует надежду, побуждает совершать благие дела.

Сегодня мы встречаем Пасху в непростое для всего мира время, когда наши ответственность и единство проходят проверку на прочность.

Уверен, что любовь к ближнему и вера в добро помогут нам благополучно преодолеть любые трудности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья! Берегите себя и своих близких.

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин