Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 19 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 апреля 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 19 человекФото: Алексей ФОКИН
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15 апреля стало известно, что из областной клинической больницы были выписаны два туляка. Они прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.
Еще ранее выздоровели 4 человека. Жители Тулы, Новомосковска и Кимовска проходили лечение в больницах. Жительница Венева лечилась на дому под наблюдением медиков.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 19 человек.
Вместе с тем 15 апреля подвердилось 45 новых случаев заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU