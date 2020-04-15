2020-04-15T11:07:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 19 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 апреля 2020
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 19 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 19 человекФото: Алексей ФОКИН
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15 апреля стало известно, что из областной клинической больницы были выписаны два туляка. Они прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.

Еще ранее выздоровели 4 человека. Жители Тулы, Новомосковска и Кимовска проходили лечение в больницах. Жительница Венева лечилась на дому под наблюдением медиков.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 19 человек.

Вместе с тем 15 апреля подвердилось 45 новых случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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