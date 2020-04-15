2020-04-15T11:53:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 15 апреля 2020: диагноз подтвердился у 45 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 апреля 2020 года
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В Тульской области диагноз подтвердился у 45 человекВ Тульской области диагноз подтвердился у 45 человекФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области коронавирус подтвердился у 45 человек. Результаты тестов 27 человек пришли в регион суммарно за несколько предыдущих дней.

Среди заболевших - жители Тулы, Алексина, Ефремова, Донского, Новомосковска, Заокского, Щекинского, Белевского, Веневского, Тепло-Огаревского, Кимовского, и Богородицкого районов.

Из них 9 человек работают в столице, еще 9 приехали в Тульскую область из Москвы. Остальные контактировали с заболевшими.

Всего в Тульской области COVID-19 подтвердился у 130 человек.

В региональном оперативном штабе отмечают: на заметное увеличение числа заболевших за минувшие сутки повлияло применение новых высокоэффективных тестов на коронавирус. Они подтверждают наличие COVID-19 с вероятностью до 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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