Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 апреля 2020: подтверждено 86 случаев COVID-19
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 апреля 2020 года
Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 апреля 2020: подтверждено 86 случаев COVID-19Фото: Игорь КОПЫТОВ
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У жителей Тульской области подтверждено 86 случаев коронавируса. 14 апреля стало известно о заболевании сотрудника регионального министерства здравоохранения.
Выявлен круг лиц, контактировавших с заболевшим, все они сдали тесты на коронавирус. Сегодня в здании будет проведена санитарная обработка.
На данный момент 17 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU