2020-04-14T18:12:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 апреля 2020: подтверждено 86 случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 апреля 2020 года
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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 апреля 2020: подтверждено 86 случаев COVID-19Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 апреля 2020: подтверждено 86 случаев COVID-19Фото: Игорь КОПЫТОВ
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У жителей Тульской области подтверждено 86 случаев коронавируса. 14 апреля стало известно о заболевании сотрудника регионального министерства здравоохранения.

Выявлен круг лиц, контактировавших с заболевшим, все они сдали тесты на коронавирус. Сегодня в здании будет проведена санитарная обработка.

На данный момент 17 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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