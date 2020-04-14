2020-04-14T17:39:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Излечившийся от коронавируса туляк рассказал о своих впечатлениях о болезни

Корреспондент «Комсомольской правды» - Тула» пообщался с выздоровевшим больным
Игорь КОПЫТОВ
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Излечившийся от коронавируса туляк рассказал о своих впечатлениях о болезниИзлечившийся от коронавируса туляк рассказал о своих впечатлениях о болезниФото: Игорь КОПЫТОВ
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Это была одна из тех семей, что вернулась домой из отпуска. Владимир почувствовал недомогание через день после супруги. Ее увезли на скорой. Он думал, что все обойдется. Не сложилось. И его тоже пришлось госпитализировать. Не то чтобы успел испугаться. Так, вроде, простая простуда – по симптомам не более того…

- Лично я сам почувствовал недомогание 23 марта, - признался Владимир. - Сначала у меня заболела супруга. Диагноз подтвердился у нее через два дня. Не скажу, чтобы, прям, была какая-то ужасная температура... Даже упала до 37 в какой-то момент. Если бы не подозрения из-за супруги, даже не подумал бы обращаться к врачам. Но вот так сложилось… Мне кажется, подхватили вирус либо где-то в автобусе, либо в аэропорту.

В палате мужчина не скучал. Раз уж есть время и возможность – занимался портом. То бишь, просто хотя бы физкультурой.

-Ага, - говорит он. – Палата на троих рассчитана, а я – один! Ну, так что же не поддержать себя к форме?

врач-инфекционист горбольницы №11 Тагуи Манучарян Фото: Игорь КОПЫТОВ

врач-инфекционист горбольницы №11 Тагуи МанучарянФото: Игорь КОПЫТОВ

- Это наш по-настоящему правильный пациент, - говорит врач-инфекционист горбольницы №11 Тагуи Манучарян, - Его заболевание протекало благоприятно. Соблюдал все наши рекомендации. Был положительно настроен на лечение. Да, пришлось сделать несколько анализов. Так положено. Чтобы двукратно результат был отрицательный. Рады, что пациент выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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