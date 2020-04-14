Излечившийся от коронавируса туляк рассказал о своих впечатлениях о болезни

Это была одна из тех семей, что вернулась домой из отпуска. Владимир почувствовал недомогание через день после супруги. Ее увезли на скорой. Он думал, что все обойдется. Не сложилось. И его тоже пришлось госпитализировать. Не то чтобы успел испугаться. Так, вроде, простая простуда – по симптомам не более того…

- Лично я сам почувствовал недомогание 23 марта, - признался Владимир. - Сначала у меня заболела супруга. Диагноз подтвердился у нее через два дня. Не скажу, чтобы, прям, была какая-то ужасная температура... Даже упала до 37 в какой-то момент. Если бы не подозрения из-за супруги, даже не подумал бы обращаться к врачам. Но вот так сложилось… Мне кажется, подхватили вирус либо где-то в автобусе, либо в аэропорту.

В палате мужчина не скучал. Раз уж есть время и возможность – занимался портом. То бишь, просто хотя бы физкультурой.

-Ага, - говорит он. – Палата на троих рассчитана, а я – один! Ну, так что же не поддержать себя к форме?

врач-инфекционист горбольницы №11 Тагуи МанучарянФото: Игорь КОПЫТОВ

- Это наш по-настоящему правильный пациент, - говорит врач-инфекционист горбольницы №11 Тагуи Манучарян, - Его заболевание протекало благоприятно. Соблюдал все наши рекомендации. Был положительно настроен на лечение. Да, пришлось сделать несколько анализов. Так положено. Чтобы двукратно результат был отрицательный. Рады, что пациент выздоровел.