Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 апреля 2020: диагноз подтвердился у сотрудника регионального минздрава

14 апреля у одного из сотрудников минздрава Тульской области подтвердился коронавирус. Люди, контактировавшие с заболевшим, сдали тесты на COVID-19. В этот же день в здании проведут санитарную обработку.

Впрочем, министерство продолжит свою работу. Часть сотрудников переводят на дистанционный режим.

- Решение об их выходе на работу будем принимать, когда станут известны результаты всех тестов, - сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. - В любом случае работа минздрава будет организована таким образом, чтобы все задачи выполнялись своевременно.