2020-04-14T17:17:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 апреля 2020: диагноз подтвердился у сотрудника регионального минздрава

Люди, контактировавшие с заболевшим, сдали тесты на COVID-19
Поделиться:
В Тульской области коронавирус подтвердился у сотрудника регионального минздраваВ Тульской области коронавирус подтвердился у сотрудника регионального минздраваФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

14 апреля у одного из сотрудников минздрава Тульской области подтвердился коронавирус. Люди, контактировавшие с заболевшим, сдали тесты на COVID-19. В этот же день в здании проведут санитарную обработку.

Впрочем, министерство продолжит свою работу. Часть сотрудников переводят на дистанционный режим.

- Решение об их выходе на работу будем принимать, когда станут известны результаты всех тестов, - сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. - В любом случае работа минздрава будет организована таким образом, чтобы все задачи выполнялись своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Новости 24
Стало известно, когда откроются закрытые на карантин отделения больниц Тульской области
Из-за коронавируса проведение "Бессмертного полка" в Тульской области остается под вопросом
Коронавирус в Туле: на Московском вокзале установили тепловизор
В Тульской области поисковики нашли боевое знамя ополченцев
В Туле выпал мужчина из окна дома на четвертом этаже
Туляк потребовал 300 тысяч рублей за стыд и унижение в зале суда
В Туле на площади Победы начали сеять газон
В Тульской области начальник службы безопасности предприятия требовал у строительной компании 2,5 млн рублей
Бывший гендиректор тульского предприятия скрыл более трех млн рублей
В машине туляка нашли синтетические наркотики
Сын главы города благополучно вернулся в Тулу
В Тульской области для бизнеса снизят ставки по упрощенной системе налогообложения
Жители Киреевского района пожаловались на завышение платы за содержание общедомового имущества
На базе Щекинской районной больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусом
В Туле мотоциклист въехал в бетонный блок
Школьный Science Slam – итоги
В пяти населенных пунктах Ясногорского района возобновили газоснабжение
Погода в Туле 14 апреля: облачно, дождь и + 10 градусов
Тульские медики получили более 250 тысяч масок и респираторов
В Тульской области 71 нарушителя карантина привлекли к ответственности
В Тульской области возобновили работу 132 системообразующих предприятия
Из-за коронавируса отделения семи больниц Тульской области закрыли на карантин
Русскую кухню эпохи Куликовской битвы презентуют тулякам
В Тульской области 805 человек находятся на карантине по коронавирусу
В Тульской области провели более 11 тысяч исследований на коронавирус
Посещение всех общественных пространств Тулы временно приостановлено
Первые 40 тульских волонтеров сдали тест на коронавирус
Житель Тульской области, до смерти забивший брата, отправится под суд