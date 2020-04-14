2020-04-14T10:59:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 апреля 2020 года составило 17 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 апреля 2020
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 апреля 2020 года составило 17 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 апреля 2020 года составило 17 человекФото: Алексей ФОКИН
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Число вылечившихся от коронавируса в Тульской области составило 17 человек. 14 апреля стало известно о выздоровлении 4 человек. Их тесты показали отрицательные результаты.

Жители Тулы, Новомосковска и Кимовска лечились в больницах. За состоянием жительницы Венева медики наблюдали на дому.

У всех пациентов болезнь протекала в легкой форме. У двоих наблюдались симптомы ОРВИ, еще у двоих, в том числе ребенка, болезнь протекала без клинических проявлений.

14 апреля новых случаев заражения COVID-19 не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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