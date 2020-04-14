При режиме ЧС в Тульской области главу региона наделят дополнительными полномочиями

Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект, наделяющий главу региона дополнительными полномочиями.

После его принятия губернатор сможет устанавливать обязательные правила поведения для исполнения гражданами и организациями в случае, если в Тульской области будет введен режим ЧС регионального или межмуниципального характера. Это распространяется и на режим повышенной готовности.

Законопроект должен привести Закон области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

Кроме того, при введении режима повышенной готовности или ЧС на территории всей страны либо на ее части, губернатор сможет устанавливать дополнительные правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями .