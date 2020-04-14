Дистанционные сервисы Сбербанка – просто и быстро

Все сервисы банка бесперебойно работают. Необходимая информация есть в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте Сбербанка.

Сбербанк совершенствует сервисы сферы digital, делая свою среду удобной для всех категорий клиентов. На сегодня клиентам доступны 128 банковских сервисов в режиме онлайн, включая одобрение и получение ипотечного кредита.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Мы проанализировали обращения клиентов в офисы Тульского отделения в период нерабочей недели. Порядка половины клиентов могли не приходить в отделения и дистанционно решить свои вопросы, в том числе по предоставлению кредитных каникул, совершению платежей и переводов, снятию средств со счетов и т.д. Мы работаем над развитием наших продуктов и сервисов, большинство из них уже выведено в онлайн. Через удаленные сервисы можно быстро и удобно совершить операции по вкладам, кредитам, оформить ипотеку, цифровую карту, приобрести страховку, совершить все необходимые платежи, открыть брокерский счет, получить выписки и справки, заказать товары и еду, посмотреть кино в онлайн-кинотеатре, проконсультироваться с врачом онлайн и многое другое.

Про кредитные каникулы

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы. Неустойки за невыполнение обязательств будут отменены, для получения отсрочки необходимо заполнить заявку онлайн. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19.

Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

Необходимо заполнить анкету на подачу заявки на кредитные каникулы на сайте банка в разделе «Кредиты – Реструктуризация», прикрепив фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сообщит вам о принятом решении.

Как оформить реструктуризацию удаленно?

- На сайте банка выбрать «Реструктуризация задолженности».

- Ознакомиться со списком документов «Документы COVID-19».

- Заполнить и направить в работу заявление и требуемые документы на реструктуризацию долга «Регистрация и вход».

- В заявлении нужно указать причину «Коронавирус (COVID-19)».

- Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

- Сотрудники отдела проблемной задолженности свяжутся с клиентом по созданным заявкам.

- Дополнительная консультация возможна по тел. 8 800 3333138 и 8 800 2008200.

Про переводы

Клиенты могут переводить денежные средства с дебетовой и кредитной карты. Для перевода достаточно знать телефон получателя, при этом комиссия отсутствует, суточный лимит составляет до 1 000 000 рублей.

Клиенты могут осуществлять переводы по номеру карты или по номеру телефона в другой банк, для этого достаточно знать номер карты получателя, время перевода составляет 5-10 минут, суточный лимит до 150 000 рублей, комиссия от 1% до 1,5%.

Клиенты могут осуществлять переводы любому человеку через Сбербанк Онлайн даже тем, у кого нет карты, время перевода составляет 10 минут, комиссия 1,5%.

Клиенты могут осуществлять переводы на счет за рубеж в Мобильном приложении Сбербанк Онлайн, суточный лимит до 700 000 рублей, комиссия 1%.

Можно осуществлять переводы по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья, суточный лимит до 100 000 рублей, комиссия 1%.

Можно осуществлять переводы любому человеку, для этого достаточно знать имя или телефон. Перевод можно получить наличными в банкомате Сбербанка. Даже карта не понадобится: нужны только код и дата рождения получателя. О каждом этапе перевода банк сообщает в бесплатном смс и отправителю, и получателю.

Денежные средства можно получить в любом банкомате Сбербанка с возможностью выдачи наличных (раздел «Прочие услуги», далее «Получение перевода наличными», время перевода составляет 10 минут, комиссия 1,5% от суммы перевода, минимум 30 руб., максимум 1000 рублей.

Что можно сделать онлайн

- Оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины, получить квитанцию с подтверждением платежа

- Сделать любой перевод между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка, за границу. Идти в банк, чтобы перевести деньги, имеет смысл только в одном случае: у вас на руках сумма в наличных или вы переводите сумму больше 1 млн рублей.

- Заказать дебетовую карту, если карта уже выпущена активировать её в приложении, и сразу начать пользоваться: платить в интернет-магазинах (все реквизиты карты доступны онлайн) и в обычных магазинах с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, пластик забрать в ВСП позже.

- Перевыпустить карту, сменить ПИН-код

- Заблокировать карту и заказать досрочный перевыпуск, если потеряли карту. Чтобы иметь доступ к деньгам, перед блокировкой переведите средства на другую активную карту. Если другой карты нет, откройте сберегательный счет в разделе «Вклады» или в один клик оформите бесплатную виртуальную карту в мобильном приложении

- Подать заявку на кредит, погасить кредит досрочно частично или полностью

- Открыть вклад, пополнить вклад через банкомат

- Узнать задолженность по кредитной карте и сроки льготного периода, дату и сумму ближайшего платежа, а также кредитный лимит.

- Приобрести страховой полис, выбрав нужный вид страхования и многое другое.

Подробности на странице сайта банка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481.