Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 апреля 2020: два человека подключены к аппаратам ИВЛ

В больницы Тульской области с короновирусом госпитализированы 35 человек. Состояние большинства пациентов – удовлетворительное и средней тяжести. Два пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Больные находится под круглосуточным наблюдением врачей.

У 36 человек заболевание проходит в легкой форме. Из-за отсутствия клинических проявлений они проходят лечение на дому под медицинским наблюдением.

Всего у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса. 13 апреля были подтверждены 11 новых случаев заболевания.

На данный момент 13 человек выздоровели.