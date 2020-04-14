2020-04-13T19:57:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 апреля 2020: два человека подключены к аппаратам ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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В больницы Тульской области с короновирусом госпитализированы 35 человек. Состояние большинства пациентов – удовлетворительное и средней тяжести. Два пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Больные находится под круглосуточным наблюдением врачей.

У 36 человек заболевание проходит в легкой форме. Из-за отсутствия клинических проявлений они проходят лечение на дому под медицинским наблюдением.

Всего у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса. 13 апреля были подтверждены 11 новых случаев заболевания.

На данный момент 13 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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