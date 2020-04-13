Как и где можно освятить куличи в Тульской области в период коронавируса

Как и прежде, в канун православного праздника будут освящать яйца, куличи и творожные пасхи. Точное время традиционного освящения зависит от расписания каждого храма. Его можно уточнить в каждом храме отдельно.

На прилегающих к храмам территориях нанесут специальную разметку. Она поможет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, быстро освящать пасхальные куличи и пасхи, не собирая людей в большом количестве. Туляков также просят обязательно надевать маски.

В субботу, 18 апреля, с утра на территории храмов и монастырей будет организована продажа куличей тульских производителей, которые можно будет купить уже освященными.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий обратился к прихожанам с призывом свершать пасхальную молитву дома. Он также призвал жителей региона в условиях пандемии коронавируса соблюдать все возможные меры предосторожности.

- Если кто-то из вас будет чувствовать какое-то простудное недомогание, какое-то сомнение в ощущении своего самочувствия — не надо заставлять себя, превозмогая идти в храм, - отметил владыка.

Особенно рекомендуют остаться дома тулякам старше 65 лет. Напомним, в Тульской области пожилые люди не должны покидать своих домов до 19 апреля. Исключение - поход в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних животных, обращение за экстренной помощью к медикам. За нарушение режима самоизоляции действует штраф для физических лиц до 5 000 рублей.

На Пасху крестный ход будут проводить священники без участия прихожан. Раздача благодатного огня пройдет в Успенском кафедральном соборе Тулы 19 апреля в 17.00 в ограниченном режиме и без крестного хода.

Доступ в храмы будет строго ограничен в соответствии с Постановлением Роспотребнадзора. Зато по возможности будет организована звуковая трансляция службы на прилегающей территории каждого храма.

А вот на посещение кладбищ наложен запрет. Кладбища будут закрыты до 30 апреля. Их можно посетить только для погребения и оформления соответствующих документов.

К современным техническим средствам прибегнут и на Пасху. Доступ в храмы будет строго ограничен в соответствии с Постановлением Роспотребнадзора. Зато по возможности будет организована звуковая трансляция службы на прилегающей территории каждого храма.