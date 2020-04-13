Как работают офисы Тульского отделения Сбербанка на этой неделе
График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко:
- Качество обслуживания и комфорт клиентов для нас стоят на первом месте. Все офисы переведены в удобный для клиентов режим работы для обеспечения шаговой доступности всех сервисов и услуг. Тем не менее, банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU