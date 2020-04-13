Отделение больницы на Косой горе в Туле закрыли на карантин из-за коронавируса

В отделении была выявлена пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №11 города Тулы.

В настоящий момент выявлен круг лиц, с кем контактировала девушка. Также тесты на коронавирус проведены всем медицинским работникам терапевтического отделения на Косой горе, кто контактировал с пациенткой. Медицинские работники отделения после взятия анализов самоизолированы на дому. Работа отделения на Косой Горе приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.

Напомним, на территории Тульской области подтверждено 74 случая заражения новым коронавирусом, в том числе три случая — за последние сутки. Восемь пациентов излечились от заболевания.