2020-04-13T11:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделение больницы на Косой горе в Туле закрыли на карантин из-за коронавируса

Терапевтическое отделение больницы на Косой горе закрыли на карантин
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Отделение больницы на Косой горе в Туле закрыли на карантин из-за коронавирусаОтделение больницы на Косой горе в Туле закрыли на карантин из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В отделении была выявлена пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Она госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №11 города Тулы.

В настоящий момент выявлен круг лиц, с кем контактировала девушка. Также тесты на коронавирус проведены всем медицинским работникам терапевтического отделения на Косой горе, кто контактировал с пациенткой. Медицинские работники отделения после взятия анализов самоизолированы на дому. Работа отделения на Косой Горе приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.

Напомним, на территории Тульской области подтверждено 74 случая заражения новым коронавирусом, в том числе три случая — за последние сутки. Восемь пациентов излечились от заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новости 24