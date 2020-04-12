Дезинфекция превыше всего: на тульском «СПЛАВЕ» принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом

НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех) включено в перечень системообразующих предприятий Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие региона, которые начали свою работу с 8 апреля 2020 года.

На «СПЛАВе» создан Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Фото: материалы пресс-служб

Руководство «СПЛАВа» уведомило региональный Роспотребнадзор и правительство Тульской области о своей готовности приступить к осуществлению основной деятельности и выполнении всех необходимых мер предосторожности для недопущения распространения COVID-19.

Медицинский персонал измеряет температуру сотрудникам на проходных.Фото: материалы пресс-служб

Так, на предприятии выполняется комплекс мер по профилактике распространения пандемии: разнесены сроки начала и окончания рабочих смен, медицинский персонал измеряет температуру сотрудникам на проходных, работникам предприятия выдаются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Санитарная обработка проходных проводится 3 раза в день (при полной изоляции людей), работа по дезинфекции рабочих помещений, цехов, мест общего пользования осуществляется не реже 1 раза в 2 часа с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств. В корпусах предприятия и на проходных установлены диспенсеры для аэрозольной обработки рук антисептиками.

На предприятии выполняется комплекс мер по профилактике распространения пандемииФото: материалы пресс-служб

Внесены корректировки в работу столовой. Время приема пищи сотрудниками завода регламентировано графиком, проводится регулярная дезинфекция помещений, соблюдена социальная дистанция при расстановке мебели и на раздаче пищи. Все санитарно-эпидемиологические мероприятия соблюдены согласно требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области.

На «СПЛАВе» создан Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Ежедневно туда стекается вся информация о принимаемых мерах по профилактике распространения пандемии на предприятии.

«Наше предприятие вошло в список системообразующих организаций экономики не только Тульской области, но и Российской Федерации в целом. Это огромная ответственность. От работы каждого из нас зависит функционирование десятков других предприятий и организаций по всей стране. При этом наша основная задача – сохранить здоровье сотрудников. Для этого на «СПЛАВе» создан целый комплекс профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Только соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, мы сможем сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и окружающих нас людей», - обратился к коллегам управляющий директор НПО «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева Александр Смирнов.