Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 11 пациентов

По состоянию на 13 апреля 2020 года коронавирус в Тульской области подтвердился у 11 пациентов. Это жители Тулы, Белева, Щекина, Венева, Ефремова и Тепло-Огаревского района.

Восемь человек заразились после поездки в другой регион. Еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными туляками.

Под постоянным наблюдением врачей, но дома находятся жители региона с легкой формой заболевания. Госпитализировали заболевших в состоянии средней степени тяжести.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтвердилось у 85 человек, 13 из них выздоровели.