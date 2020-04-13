2020-04-13T11:58:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 11 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 12 апреля 2020 года
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 11 пациентовНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 11 пациентовФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 13 апреля 2020 года коронавирус в Тульской области подтвердился у 11 пациентов. Это жители Тулы, Белева, Щекина, Венева, Ефремова и Тепло-Огаревского района.

Восемь человек заразились после поездки в другой регион. Еще двое взрослых и один ребенок контактировали с инфицированными туляками.

Под постоянным наблюдением врачей, но дома находятся жители региона с легкой формой заболевания. Госпитализировали заболевших в состоянии средней степени тяжести.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтвердилось у 85 человек, 13 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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