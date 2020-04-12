В Туле прошли съемки шоу «Рогов в городе»

Фото: Юлия Часовских-Рогова

12 апреля на канале СТС вышел второй тульский выпуск шоу Рогов в городе. На этот раз стилиста ждали только приятные сюрпризы.

Прошлый выпуск из Тулы стал одним из самых скандальных в региональной серии. Александр Рогов вернулся в родную Тулу, чтобы реабилитировать город в глазах зрителей.

Героиней нового выпуска стала 45-летняя Наталья Желнакова. Наталья переживает болезненный разрыв с мужем.

«Я хочу преобразиться и увидеть себя настоящую», - призналась она в разговоре со стилистом. После развода Наталья сильно похудела, при росте 160 см, она весит всего 42 кг и испытывает трудности с поиском вещей, ведь одежда ее размера рассчитала в основном на молодых девушек.

Фото: Юлия Часовских-Рогова

В отличие от героини прошлого выпуска, Наталья живет в уютной, чистой квартире, что несомненно образовало звездного стилиста.

После разбора гардероба и шопинга, Александр Рогов собрал для Натальи полноценный капсульный гардероб. Стилист выбрал женственные и элегантные образы в сдержанных тонах, которые прекрасно комбинируются между собой. На шопинг в тульских магазинах было потрачено чуть больше 80 тыс. рублей. Все вещи подарили героине.

В бьюти-команду тульского выпуска вошли визажист Екатерина Ментусова и давний друг Александра – парикмахер Дмитрий Иваненков. Эксперты создали для Натальи образ настоящей француженки.

Фото: Юлия Часовских-Рогова

Преображения коснулись и самого Александра. Во время съемок он вытащил «Фант», по условиям которого нужно было перекраситься в розовый цвет! Окрашивание заняло почти 5 часов, а Александр стал обладателем волос цвета фуксии!

На этом сюрпризы тульской серии не закончились. Героиня получила приглашение украсить обложку одного из ведущих глянцев Тулы – журнала «Золотой квадрат»! Редакция подарила Наталье участие в профессиональной фешн-съемке для коллекционного выпуска, посвященного переменам. Фотографом выступила Елена Кононенко. Журнал выйдет в свет в конце мая.