2020-04-12T16:34:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области 79-летнего мужчину с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

Пожилой пациент находится в тяжелом состоянии
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На 12 апреля в Тульской области зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Один из заболевших - 79-летний житель Куркинского района, заболевший от контакта с ранее инфицированным жителем области. Пожилой пациент отправлен в Тульскую областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию.

Назначенное мужчине лечение согласовано с Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам диагностики и лечения инфекционных заболеваний, вызванных COVID-19, на базе Сеченовского университета. Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Также за сутки коронавирус подтвердился у двух жительниц Ефремова и Щекина, они заразились в другом регионе. Одна из женщин направлена в тульскую больницу и находится в удовлетворительном состоянии, другая лечится дома под наблюдением медиков.

Кроме того, за сутки четверо туляков выздоровели от коронавируса.

За все врем пандемии диагноз подтвердился у 74 жителей Тульской области. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
Житель Тульской области в пьяной ссоре зарезал двух знакомых
Более 250 тысяч масок для медработников поступило в Тульскую область
Бывший тульский инспектор ДПС пойдет под суд за мошенничество
Тотальный контроль: на тульских вокзалах пассажирам будут измерять температуру тела
Дежурные по Туле 12 апреля: за спокойствием туляков проследит Максим Колычев
Воскресенье встретит туляков солнцем и отсутствием дождя
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье