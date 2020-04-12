В Тульской области 79-летнего мужчину с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

На 12 апреля в Тульской области зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Один из заболевших - 79-летний житель Куркинского района, заболевший от контакта с ранее инфицированным жителем области. Пожилой пациент отправлен в Тульскую областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию.

Назначенное мужчине лечение согласовано с Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам диагностики и лечения инфекционных заболеваний, вызванных COVID-19, на базе Сеченовского университета. Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Также за сутки коронавирус подтвердился у двух жительниц Ефремова и Щекина, они заразились в другом регионе. Одна из женщин направлена в тульскую больницу и находится в удовлетворительном состоянии, другая лечится дома под наблюдением медиков.

Кроме того, за сутки четверо туляков выздоровели от коронавируса.

За все врем пандемии диагноз подтвердился у 74 жителей Тульской области. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.