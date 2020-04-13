2020-04-12T14:54:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 апреля 2020: заболевание подтверждено у 74 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 апреля 2020
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По состоянию на 12 апреля в Тульской области зафиксированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на сегодняшний день достигло 74, выздоровели 13 пациентов.

Накануне диагноз подтвердился у жительниц Ефремова и Щекина, которые заразились в другом регионе. Одну из них отправили в тульскую больницу, она находится в удовлетворительном состоянии, другая женщина лечится дома под наблюдением медиков.

Третьим заболевшим стал 79-летний житель Куркинского района, который заразился от контакта с ранее инфицированным. Пожилой мужчина находится в Тульской областной клинической больнице с двусторонней пневмонией, его состояние оценивается как тяжелое. Пациент имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей.

За сутки четверо пациентов выздоровели от коронавируса. Двое жителей Тулы закончили проходить курс терапии, их выписали из больниц. Житель Донского получил отрицательный тест на вирус и завершает лечение от пневмонии в стационаре. Еще один туляк прошёл курс лечения на дому, у него болезнь протекала в легкой форме.

Всего в Тульской области на лечении остается 61 пациент, все инфицированные изолированы и находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
Житель Тульской области в пьяной ссоре зарезал двух знакомых
Более 250 тысяч масок для медработников поступило в Тульскую область
Бывший тульский инспектор ДПС пойдет под суд за мошенничество
Тотальный контроль: на тульских вокзалах пассажирам будут измерять температуру тела
Дежурные по Туле 12 апреля: за спокойствием туляков проследит Максим Колычев
Воскресенье встретит туляков солнцем и отсутствием дождя
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье