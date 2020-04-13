Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 апреля 2020: заболевание подтверждено у 74 человек

По состоянию на 12 апреля в Тульской области зафиксированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших на сегодняшний день достигло 74, выздоровели 13 пациентов.

Накануне диагноз подтвердился у жительниц Ефремова и Щекина, которые заразились в другом регионе. Одну из них отправили в тульскую больницу, она находится в удовлетворительном состоянии, другая женщина лечится дома под наблюдением медиков.

Третьим заболевшим стал 79-летний житель Куркинского района, который заразился от контакта с ранее инфицированным. Пожилой мужчина находится в Тульской областной клинической больнице с двусторонней пневмонией, его состояние оценивается как тяжелое. Пациент имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больной находится под круглосуточным наблюдением врачей.

За сутки четверо пациентов выздоровели от коронавируса. Двое жителей Тулы закончили проходить курс терапии, их выписали из больниц. Житель Донского получил отрицательный тест на вирус и завершает лечение от пневмонии в стационаре. Еще один туляк прошёл курс лечения на дому, у него болезнь протекала в легкой форме.

Всего в Тульской области на лечении остается 61 пациент, все инфицированные изолированы и находятся под наблюдением медиков.