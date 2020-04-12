2020-04-12T13:41:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области многодетные семьи получат 4 000 наборов с товарами первой необходимости

Все наборы жители получат бесплатно
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Тульской области многодетные семьи бесплатно получат 4 000 наборов товаров первой необходимости. В состав набора входят: несколько видов круп, рыбные и мясные консервы, мука, сахар, подсолнечное масло, молоко, кондитерские изделия, товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты. Накануне губернатор Алексей Дюмин посетил склад, на котором формируются такие наборы.

Продукты получат граждане из наиболее уязвимых категорий. В том числе - одинокие мамы, воспитывающие детей-инвалидов, семьи в трудной жизненной ситуации и малоимущие многодетные семьи. Всего наборы получат порядка 27 тысяч жителей Тульской области.

В наборах в основном присутствует продукция предприятий региона. Предприниматели помогают комплектовать наборы, предоставляют транспорт. Наборы отправляют в города Тульской области для раздачи, жителям их будут доставлять социальные работники и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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