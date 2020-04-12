2020-04-12T11:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у троих пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 12 апреля 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 12 апреля 2020 года за сутки коронавирус в Тульской области подтвердился у троих пациентов. Двое из заболевших - жительницы Ефремова и Щекина, которые заразились в другом регионе. Одна пациентка находится в больнице, состояние удовлетворительное, другая лечится дома под наблюдением медиков.

Третий заболевший - 79-летний житель Куркинского района , который заразился в результате контакта с ранее инфицированным жителем области. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован в областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Пожилой пациент имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе – сердечно-сосудистую патологию. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За сутки четверо граждан вылечились от коронавируса. Из больницы выписаны двое туляков, закончивших курс терапии. Житель Донского получил отрицательный тест на вирус и завершает лечение от пневмонии в стационаре. Еще один туляк прошёл курс лечения на дому, у него болезнь протекала в легкой форме.

За все время пандемии коронавируса в Тульской области диагноз подтвердился у 74 пациентов, 13 человек выздоровели, 61 - продолжает проходить лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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