До 19 апреля в Тульской области запрещено посещение парков, скверов и других общественных пространств

«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса

Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале