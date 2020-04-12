До 19 апреля в Тульской области запрещено посещение парков, скверов и других общественных пространств
Соответсвующий Указ подписал глава региона
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области скорректировали меры по борьбе с пандемией коронавируса. В соответствии с новым Указом губернатора до 19 апреля в городах Тульской области закрыты для посещения 149 общественных пространств. В список вошли скверы, парки, набережные, аллеи и др.
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ИСТОЧНИК KP.RU