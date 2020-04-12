2020-04-12T10:22:48+03:00
Коронавирус Covid-19

До 19 апреля в Тульской области запрещено посещение парков, скверов и других общественных пространств

Соответсвующий Указ подписал глава региона
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области скорректировали меры по борьбе с пандемией коронавируса. В соответствии с новым Указом губернатора до 19 апреля в городах Тульской области закрыты для посещения 149 общественных пространств. В список вошли скверы, парки, набережные, аллеи и др.

Тула:

Алексин

Донской

Ефремов

Новомосковск

Богородицкий район

Веневский район

Заокский район

Кимовский район

Киреевский район

Куркинский район

Плавский район

Суворовский район

Тепло-Огаревский район

Узловский район

Щекинский район

Ясногорский район

ИСТОЧНИК KP.RU

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