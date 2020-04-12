2020-04-11T14:42:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 апреля 2020: новых случаев заболевания COVID-19 нет

Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 12 апреля 2020
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 12 апреля 2020Мы собрали последние данные о коронавирусе в Тульской области на 12 апреля 2020
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11 апреля в Тульской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано не было.

Всего в регионе - 71 клинически подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всех заболевших своевременно изолировали и проходили лечение под наблюдением врачей.

В настоящее время 9 жителей Тульской области уже выздоровели и выписаны из больниц. Из них - 7 жителей Тулы, 1 житель Богородицка и 1 - Суворова. На лечении остаются 62 туляка. На карантине находятся 1 227 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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