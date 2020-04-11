Коронавирус в Тульской области: 11 апреля новых случаев заражения не выявлено
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 апреля 2020
Коронавирус в Тульской области: 11 апреля новых случаев заражения не выявлено
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За последние сутки, 11 апреля, в Тульской области не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Напомним, только за последние два дня в регионе подтвердились 17 случаев заболевания.
Всего в Тульской области зафиксирован 71 клинически подтвержденный случай заражения COVID-19. Все заболевшие были своевременно изолированы и находились под наблюдением врачей.
В настоящее время 9 жителей Тульской области уже выздоровели. Из них - 7 жителей Тулы, 1 житель Богородицка и 1 из Суворова. На лечении остаются 62 туляка.
ИСТОЧНИК KP.RU