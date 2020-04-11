Пасхальные богослужения в тульских храмах состоятся без прихожан

В Тульской области пасхальные богослужения в храмах состоятся без прихожан. Об этом жителям напоминает правительство Тульской области.

В апреле 2020 года православные христиане отметят несколько важных церковных праздников. 12 апреля - Вербное воскресенье, 19 апреля - Пасха, 26 апреля - Красная горка, 28 апреля - Радоница. По традиции в эти дни прихожане посещают храм и освящают продукты.

В настоящее время день из-за пандемии коронавируса нежелательно посещать места массового скопления людей, особенно людям пожилого возраста. Тулякам старше 65 лет настоятельно рекомендуют остаться дома. Такие рекомендации дает не только Роспотребнадзор, но и тульская Епархия.

Во избежание нахождения большого количества людей на Пасху внутри каждого храма организуют звуковую трансляцию службы. При посещении храмов граждан просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра и обязательно надевать маски.

На Пасху крестный ход будут проводить священники без участия прихожан. Раздача благодатного огня пройдет в Успенском кафедральном соборе Тулы 19 апреля в 17.00 в ограниченном режиме и без крестного хода.