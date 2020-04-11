2020-04-11T13:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные богослужения в тульских храмах состоятся без прихожан

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Пасхальные богослужения в тульских храмах состоятся без прихожанПасхальные богослужения в тульских храмах состоятся без прихожан
Изменить размер текста:

В Тульской области пасхальные богослужения в храмах состоятся без прихожан. Об этом жителям напоминает правительство Тульской области.

В апреле 2020 года православные христиане отметят несколько важных церковных праздников. 12 апреля - Вербное воскресенье, 19 апреля - Пасха, 26 апреля - Красная горка, 28 апреля - Радоница. По традиции в эти дни прихожане посещают храм и освящают продукты.

В настоящее время день из-за пандемии коронавируса нежелательно посещать места массового скопления людей, особенно людям пожилого возраста. Тулякам старше 65 лет настоятельно рекомендуют остаться дома. Такие рекомендации дает не только Роспотребнадзор, но и тульская Епархия.

Во избежание нахождения большого количества людей на Пасху внутри каждого храма организуют звуковую трансляцию службы. При посещении храмов граждан просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра и обязательно надевать маски.

На Пасху крестный ход будут проводить священники без участия прихожан. Раздача благодатного огня пройдет в Успенском кафедральном соборе Тулы 19 апреля в 17.00 в ограниченном режиме и без крестного хода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье