2020-04-11T13:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком режиме будут работать тульские школы и детские сады после 12 апреля?

Из-за пандемии коронавируса в образовательных организациях ввели альтернативный режим обучения
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В каком режиме будут работать тульские школы и детские сады после 12 апреля?В каком режиме будут работать тульские школы и детские сады после 12 апреля?
Изменить размер текста:

Воскресенье, 12 апреля, станет последним днем весенних каникул у тульских школьников. С 13 апреля ученики должны снова сесть за парты. Только вот в каком режиме? Такой вопрос волнует тульских родителей в связи с пандемией коронавируса.

Образовательные учреждения могут осуществлять деятельность в следующих режимах: - детские сады – только в режиме дежурных групп; - школы (1-4 классы) – в режиме дистанционного обучения или дежурных классов; - школы (5-11 классы), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования – только в режиме дистанционного обучения.

По Указу Губернатора, организация образовательного процесса в дистанционном формате и работы дежурных групп и классов будут действовать до 30 апреля 2020 года. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из объективной эпидемиологической ситуации в регионе.

Стоит отметить, что зачисление учащихся в дежурные группы или классы возможно только на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием объективных причин зачисления. Требование справки с места работы не является обязательным.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, посещение ребенком дежурной группы или класса – мера крайняя, предназначенная для тех случаев, когда детей не с кем оставить дома. Дежурные учреждения работают с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье