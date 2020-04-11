В каком режиме будут работать тульские школы и детские сады после 12 апреля?

Воскресенье, 12 апреля, станет последним днем весенних каникул у тульских школьников. С 13 апреля ученики должны снова сесть за парты. Только вот в каком режиме? Такой вопрос волнует тульских родителей в связи с пандемией коронавируса.

Образовательные учреждения могут осуществлять деятельность в следующих режимах: - детские сады – только в режиме дежурных групп; - школы (1-4 классы) – в режиме дистанционного обучения или дежурных классов; - школы (5-11 классы), учреждения среднего специального, высшего и дополнительного образования – только в режиме дистанционного обучения.

По Указу Губернатора, организация образовательного процесса в дистанционном формате и работы дежурных групп и классов будут действовать до 30 апреля 2020 года. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из объективной эпидемиологической ситуации в регионе.

Стоит отметить, что зачисление учащихся в дежурные группы или классы возможно только на основании письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием объективных причин зачисления. Требование справки с места работы не является обязательным.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, посещение ребенком дежурной группы или класса – мера крайняя, предназначенная для тех случаев, когда детей не с кем оставить дома. Дежурные учреждения работают с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.