2020-04-10T18:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 апреля 2020: пять заболевших и двое выздоровевших от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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10 апреля зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели жители Тулы, Донского, Киреевска, Алексина и Щекинского района. Все они заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.

Еще двое победили заболевание. Жителей региона выписали из больниц областного центра и Новомосковска.

Сейчас на карантине находятся 1227 жителей. Всего за период распространения коронавируса в регионе заболевание подтвердилось у 71 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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