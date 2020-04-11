Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 апреля 2020: пять заболевших и двое выздоровевших от COVID-19

10 апреля зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели жители Тулы, Донского, Киреевска, Алексина и Щекинского района. Все они заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.

Еще двое победили заболевание. Жителей региона выписали из больниц областного центра и Новомосковска.

Сейчас на карантине находятся 1227 жителей. Всего за период распространения коронавируса в регионе заболевание подтвердилось у 71 человека.