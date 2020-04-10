Кому присвоят звание "Почетный гражданин города-героя Тулы" в этом году?

В ее состав вошли Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, депутаты городской Думы, первый заместитель главы администрации города Тулы Вячеслав Галкин, начальник управления физической культуры и спорта Михаил Трунов, общественники, Почетные гражданине города-героя Тулы.

Согласно порядку, установленному решением Тульской городской Думы, прием и регистрация ходатайств о кандидатах на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» осуществлялись до 31 марта. В комиссию поступили ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» 9 кандидатам. Среди них:

Горшков Евгений Георгиевич – пенсионер, заслуженный строитель РСФСР. (Ходатайство внесено ООО «Стройсервис»)

Бодрединов Валерий Тимерханович – председатель исполкома –заместитель председателя правления Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». (Ходатайство внесено Тульским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»)

Шполянский Олег Вячеславович – заместитель начальника по лётной подготовке негосударственного образовательного учреждения «Центральный аэроклуб им. В.П. Чкалова Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», заслуженный мастер спорта России. (Ходатайство внесено Общероссийской общественной организацией «Федерация самолетного спорта России»)

Цудиков Борис Миронович – ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны. (Ходатайство внесено Тульским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»)

Панфилов Олег Петрович – доктор биологических наук, профессор, отличник народного просвещения. (Ходатайство внесено ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»)

Денисов Василий Алексеевич – пенсионер, военнослужащий, не входивший в состав действующей армии. (Ходатайство внесено Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Зареченского района города Тулы)

Антонов Борис Петрович – инвалид Великой Отечественной войны. (Ходатайство внесено Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Зареченского района города Тулы)

Ширинкин Александр Иванович – заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества «Тульский молочный комбинат». (Ходатайство внесено министром сельского хозяйства Тульской области)

Тишкин Виктор Сергеевич – протоиерей, настоятель местной религиозной организации православный приход Свято-Спасского храма г. Тулы Тульской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат). (Ходатайство внесено Тульской региональной общественной организацией «Ассоциация многодетных семей»)

Сведения о кандидатах размещены на сайтах Тульской городской Думы и администрации.

Участники комиссии ознакомились с документами, рассмотрели ходатайства и имена претендентов. Все представленные документы удовлетворяют требованиям положения.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева подчеркнула, что звание «Почетный гражданин города-героя Тулы» является высшим знаком признательности жителей города за особо выдающиеся заслуги и присваивается решением Тульской городской Думы.

– Имена наших земляков навсегда вписаны в историю областного центра. В их числе учителя, врачи, строители, машиностроители, руководители предприятий, работники культуры, художники, спортсмены, космонавт. Они нравственный ориентир для всех нас и особенно для молодежи, – отметила мэр. – Особая категория тех, кто удостоен высокого звания, – ветераны Великой Отечественной войны. Мы в долгу перед ними. Признание их заслуг является знаком уважения ратного подвига наших земляков. Каждый из них прошел непростой, но достойный и славный путь служения Отечеству. Велики их заслуги в общественной жизни, в воспитании подрастающего поколения, в патриотической работе. Все наши почетные граждане – достойный пример для каждого из нас.

В августе, в канун Дня города члены комиссии определят претендента на звание «Почетный гражданин города-героя Тулы». Окончательное решение будет принято депутатами городской Думы.

Вручение удостоверения и знака избранным Почетным гражданам города-героя Тулы пройдет в торжественной обстановке в преддверии Дня города.