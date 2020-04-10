2020-04-10T12:02:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 10 апреля 2020 года составило 9 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 апреля 2020
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В Тульской области число выздоровевших от коронавируса на 10 апреля 2020 года составило 9 человекВ Тульской области число выздоровевших от коронавируса на 10 апреля 2020 года составило 9 человекФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области еще двое мужчин вылечились от коронавирсной инфекции. Жителей Тулы и Богородицка выписали из больниц областного центра и Новомосковска.

Пациенты заразились коронавирусом после контакта с инфицированными. Мужчины прошли курс лечения. 9 апреля после получения контрольного отрицательного результата их направили домой.

Ранее выздоровел житель Суворова. У мужчины болезнь протекала в легкой форме. Он лечился дома под контролем медиков и соблюдал режим самоизоляции.

В то же время 10 апреля стало известно о 10 новых случаях заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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