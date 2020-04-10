Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 10 апреля 2020: пять человек заболело за сутки

В Тульской области 10 апреля коронавирус подтвердился у 5 человек. Его обнаружили у жителей Тулы, Киреевска, Донского, Алексина и Щекинского района.

Все пятеро заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.

Две женщины и трое мужчин были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтвердилось у 71 человека. 9 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.