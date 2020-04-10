2020-04-10T11:22:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 10 апреля 2020: пять человек заболело за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 апреля 2020
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В Тульской области пять человек заболело за суткиВ Тульской области пять человек заболело за суткиФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области 10 апреля коронавирус подтвердился у 5 человек. Его обнаружили у жителей Тулы, Киреевска, Донского, Алексина и Щекинского района.

Все пятеро заразились после поездок в другие регионы России и за рубеж.

Две женщины и трое мужчин были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное.

Всего за период распространения коронавируса в Тульской области заболевание подтвердилось у 71 человека. 9 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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