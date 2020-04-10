Пасхальные службы в Тульской области в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

Пандемия коронавируса не помешает проведению пасхальных богослужений в Тульской области. Как и прежде, в канун православного праздника в храмах будут освящать яйца, куличи и творожные пасхи.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона в условиях пандемии коронавируса соблюдать все возможные меры предосторожности.

- Если кто-то из вас будет чувствовать какое-то простудное недомогание, какое-то сомнение в ощущении своего самочувствия — не надо заставлять себя, превозмогая идти в храм, - отметил владыка.

Митрополит также призвал носить маски во время богослужений. Также прихожан, решивших посетить храм, просят соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Для этого в канун Пасхи на прилегающих к храмам территориях нанесут специальную разметку. Она поможет быстро освящать пасхальные куличи и пасхи, не собирая людей в большом количестве.