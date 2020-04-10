В Туле похитили брата экс-депутата: СК возбудил уголовное дело

Днем 8 апреля трое человек силой запихнули в автомобиль предпринимателя - брата бывшего депутата тульской гордумы. Инцидент произошел около дома № 16 по Красноармейскому проспекту в Туле.

Затем похитители привезли его на улицу Нижняя Студенка. Под угрозами расправы они заставили его внести в протокол общего собрания участников одного из ООО о смене директора и подписать документы по купле-продаже доли в уставном капитале компании.

Подозреваемых задержали на территории Московской области. СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".

Решается вопрос о заключении мужчин под стражу.