Кто может пройти тест на коронавирус в Тульской области

Несмотря на большое количество желающих сдать тест на коронавирус в Тульской области, сделать это может далеко не каждый. Для этого необходимы показания.

Медики назначают обследование в случае:

- человек вернулся на территорию России с признаками респираторных заболеваний;

- контактировал с больным COVID-2019;

- поставлен диагноз «внебольничная пневмония»;

- человек старше 65 лет обратился за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

- медицинские работники имеют риски инфицирования COVID-2019;

- вы находитесь в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России). Также тест может сделать персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания.

Биологический материал для исследования медицинские работники отбирают в стационарах или на дому. Затем он попадают в лабораторию.

В Тульской области диагностику на новую коронавирусную инфекцию проводят 3 лаборатории. Это лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», Тульского областного кожно-венерологического диспансера и Тульского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.