2020-04-09T19:32:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 апреля 2020: 12 заболевших и 1 выздоровевший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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9 апреля стало известно о 12 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие контактировали с инфицированными.

Девять человек, в том числе двое детей, проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. У них болезнь протекает без клинических проявлений.

Еще трое жителей Тулы госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом «пневмония». Состояние одного из заболевших удовлетворительное, двоих — средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение.

Кроме того, зафиксирован седьмой случай выздоровления от коронавируса в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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