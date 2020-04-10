Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 апреля 2020: 12 заболевших и 1 выздоровевший

9 апреля стало известно о 12 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие контактировали с инфицированными.

Девять человек, в том числе двое детей, проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. У них болезнь протекает без клинических проявлений.

Еще трое жителей Тулы госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом «пневмония». Состояние одного из заболевших удовлетворительное, двоих — средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение.

Кроме того, зафиксирован седьмой случай выздоровления от коронавируса в Тульской области.