Стилист Александр Рогов снова переоденет тулячку.

Новой героиней шоу станет 45-летняя Наталья Желнакова. Наталья весит всего 42 килограмма при росте в 160 сантиметров. По этой причине у неё часто возникают проблемы с шопингом: ведь одежда её размера рассчитана на молодых, но в 45 так одеваться неуместно. Сейчас героиня переживает личную драму —рассталась с мужем после 12 лет брака. Александр Рогов поможет Наталье справиться с обидой, найти себя и выбрать образы, в которых она будет выглядеть достойно для своего возраста, при этом сексуально и женственно.

Новой героиней шоу станет 45-летняя Наталья Желнакова.Фото: материалы пресс-служб

Героиню из Тулы ждет еще один подарок – она появится на обложке специального номера тульского глянца «Золотой квадрат». Коллекционный номер появится в городе в конце мая. Редакция журнала побывала на съемочной площадке и сняла эксклюзивные кадры.

Кроме Тулы, в новом сезоне известный стилист и телеведущий побывает в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Коломне, Омске, Тюмени, Суздале и других городах. Всего за сутки Рогов преображает героинь, которые отчаялись измениться. Вместе с местными стилистами Александр подбирает девушкам яркие образы и показывает, что в родном городе тоже можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных модниц.