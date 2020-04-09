2020-04-09T14:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области определены центры распространения коронавируса – таковых 15

Число официально подтвержденных зараженных в регионе - 66 человек
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области определены центры распространения коронавируса – таковых 13В Тульской области определены центры распространения коронавируса – таковых 13Фото: Алексей ФОКИН
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Вспышки зафиксированы коронавирусной инфекции зафиксированы в 15 районах Тульской области.

Больше всего случаев зафиксировано в Туле - 30 человек, а также в Суворове - 5 человек и Заокском районе - 4 человека (все четверо – москвичи). В Алексине и Донском — по три случая, в Тёплом — два случая.

Более спокойная обстановка в Новомосковске, Ефремове, Кимовске, Узловой, Ясногорске, Куркино и в Богородицком районе – здесь всего по одному заболевшему.

В регионе есть и вылечившиеся от инфекции – все они жители областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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