В Тульской области определены центры распространения коронавируса – таковых 15

Вспышки зафиксированы коронавирусной инфекции зафиксированы в 15 районах Тульской области.

Больше всего случаев зафиксировано в Туле - 30 человек, а также в Суворове - 5 человек и Заокском районе - 4 человека (все четверо – москвичи). В Алексине и Донском — по три случая, в Тёплом — два случая.

Более спокойная обстановка в Новомосковске, Ефремове, Кимовске, Узловой, Ясногорске, Куркино и в Богородицком районе – здесь всего по одному заболевшему.

В регионе есть и вылечившиеся от инфекции – все они жители областного центра.