Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 9 апреля 2020 года составило 7 человек

Семь человек выздоровели от коронавируса в Тульской области. Справился с болезнью житель Суворова. У него коронавирусная инфекция протекала в легкой форме. Мужчина лечился дома под контролем медиков и соблюдал режим самоизоляции.

Ранее случаи победы над болезнью фиксировались только в Туле. Например, 7 апреля жительницу областной столицы выписали.из больницы после получения контрольного отрицательного результата на вирус. Она проходила курс лечения в областной клинической больнице после контакта с инфицированным жителем области.

Всего в Тульской области в настоящий момент 66 подтвержденных случаев. Болезнь подтвердилась 9 апреля у 12 человек.

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