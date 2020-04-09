2020-04-09T11:33:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 9 апреля 2020: 12 человек заболело за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 апреля 2020
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В Тульской области 12 человек заболели за суткиВ Тульской области 12 человек заболели за суткиФото: Алексей ФОКИН
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9 апреля стало известно о 12 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области. Все заболевшие контактировали с инфицированными.

Лечение на дому в режиме самоизоляции проходят 9 человек. Среди них - двое детей. У жителей Тулы, Венева, Щекинского, Богородицкого и Тепло-Огаревского районов болезнь протекает без клинических проявлений.

Остальные находятся в больницах.

Общее количество подтвержденных случаев в Тульской области достигло 66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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