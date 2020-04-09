Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 9 апреля 2020: 12 человек заболело за сутки
9 апреля стало известно о 12 новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области. Все заболевшие контактировали с инфицированными.
Лечение на дому в режиме самоизоляции проходят 9 человек. Среди них - двое детей. У жителей Тулы, Венева, Щекинского, Богородицкого и Тепло-Огаревского районов болезнь протекает без клинических проявлений.
Остальные находятся в больницах.
Общее количество подтвержденных случаев в Тульской области достигло 66.
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ИСТОЧНИК KP.RU