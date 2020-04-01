Предприниматели Тульской области уже получают финансовую помощь

Только за один день в регионе одобрены первые девять заявок предпринимателей на предоставление финансовой поддержки в размере 100 тысяч рублей.

Коснулось это тех, кто наиболее пострадал от ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Полученные льготные займы можно будет направить на выплату зарплаты распушенным по домам сотрудникам, оплату аренды.