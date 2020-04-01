2020-04-09T09:53:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Предприниматели Тульской области уже получают финансовую помощь

Региональные меры финансовой поддержки в связи с коронавирусом уже в действии
Игорь КОПЫТОВ
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Предприниматели Тульской области уже получают финансовую помощьПредприниматели Тульской области уже получают финансовую помощьФото: Алексей ФОКИН
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Только за один день в регионе одобрены первые девять заявок предпринимателей на предоставление финансовой поддержки в размере 100 тысяч рублей.

Коснулось это тех, кто наиболее пострадал от ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Полученные льготные займы можно будет направить на выплату зарплаты распушенным по домам сотрудникам, оплату аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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