Предприниматели Тульской области уже получают финансовую помощь
Региональные меры финансовой поддержки в связи с коронавирусом уже в действии
Предприниматели Тульской области уже получают финансовую помощьФото: Алексей ФОКИН
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Только за один день в регионе одобрены первые девять заявок предпринимателей на предоставление финансовой поддержки в размере 100 тысяч рублей.
Коснулось это тех, кто наиболее пострадал от ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Полученные льготные займы можно будет направить на выплату зарплаты распушенным по домам сотрудникам, оплату аренды.
ИСТОЧНИК KP.RU